Simona Ventura parla del suo matrimonio: senza mascherina in un posto del cuore (Foto)

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per il matrimonio, per il grande passo, e sembrache ci sia già la data delle nozze (foto). Lo conferma proprio la conduttrice rivelando che lei e Terzi si sposeranno prima di quanto tutti possiamo immaginare. I tempi sono quindi maturi, dopo un anno e mezzo d’amore Simona Ventura e Terzi stanno per diventare marito e moglie. Dopo la lunga storia d’amore con Nicola Carraro adesso sembra tutta un’altra felicità, un altro amore. Non a caso la Ventura ci ha messo pochissimo per comprendere che questo matrimonio va fatto, che è il caso di dire il suo sì per la seconda volta. La data delle nozze è stata già spostata una prima volta a causa della pandemia ma adesso SuperSimo e il suo compagno non attendono altro che si possa stare tutti senza mascherina.

IL MATRIMONIO DI SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI IN UN POSTO DEL CUORE

E’ Rimini il posto del cuore dove sembra che la coppia si unirà in matrimonio ma su questo Simona Ventura non intende dire molto. Non si comprende quindi se è tutto pronto e c’è già la data o c’è solo il desiderio di sposarsi al più presto ma mancano ancora un po’ di decisioni.

“Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare. Del resto avevamo già fissato una data, che poi è saltata. Ma, appena si potrà stare senza mascherina, lo faremo” ha confidato Simona Ventura alla rivista Chi ma dopo avere raccontato i motivi per cui Giovanni Terzi è l’uomo della sua vita.

Erano amici da tempo, venivano da un periodo di sofferenze per entrambi e volevano essere felici e senza mancanze. L’amore li ha travolti e sembrano due adolescenti perché non si aspettavano niente del genere. “Ho un uomo a cui potermi appoggiare, che mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune, più di quante pensassimo: abbiamo le stesse sofferenze, abbiamo ricominciato tante volte, siamo caduti e rinati”. Attendiamo le foto del matrimonio o prima qualche anticipazione.