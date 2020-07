Eva Riccobono e Matteo Ceccarini: è nata la seconda figlia dopo 16 anni d’amore (Foto)

Una gioia immensa per Eva Riccobono che ieri ha dato alla luce sua figlia facendo diventare papà per la seconda volta anche Matteo Ceccarini. Sono bellissime le foto che Eva Riccobono ha condiviso con tutti in questi mesi, gli scatti col pancione, il grazie alla vita nonostante il periodo difficile. Lei sempre così consapevole di tutta la fortuna che ha nella sua vita. E’ Matteo Ceccarini ad annunciare che Eva Riccobono è diventata mamma di una splendida bambina. Poche parole per l’annuncio più dolce. La piccola si chiama Livia e la sua mamma e il suo papà sono al settimo cielo. La Riccobono e Ceccarini sono una delle coppie più belle, legati da 16 anni d’amore hanno già un figlio, Leonardo, detto lei, che il 30 maggio scorso ha compiuto 6 anni. Insieme festeggiano l’arrivo di Livia e si preparano a godersi una vita e un’estate bellissime.

EVA RICCOBONO MAMMA DI LIVIA E LEONARDO

La splendida top model ha 37 anni, ieri 28 luglio ha dato alla luce la sua secondogenita lasciando al compagno l’annuncio. E’ stato infatti il 48enne musicista e produttore a scrivere sui social: “Oggi è nata Livia. Tutto bene. Siamo al settimo cielo”.

Tre frasi brevi, semplici ma importanti più di ogni altra cosa. Non c’era niente da aggiungere se non lo scatto più bello, un cielo meraviglioso, ed è quel settimo cielo che dopo tanti anni insieme parla sempre e ancora d’amore.

Poche ore prima del parto la Riccobono aveva condiviso una nuova foto con il suo pancione scrivendo: “Belle serate, tramonti che riempiono il cuore e consapevolezze di cui sono grata!” poi è arrivata la foto di Ceccarini con la mascherina pronto per entrare in sala parto con gli che già brillavano per l’emozione, poi tutti i messaggi di auguri appena si è saputa la notizia del lieto evento.

