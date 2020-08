L’auto di Alena Seredova allagata dal temporale, lei e Alessandro usano le tazze per svuotarla (Foto)

Sarà anche bellissimo avere una cabrio ma quando Alena Seredova ha visto la sua auto piena d’acqua non è stato un bel momento (foto). Il temporale ha sorpreso tutti ma anche tutto e così la decapottabile di Alena e Alessandro Nasi che era in giardino è rimasta sotto l’acqua. La coppia l’ha trovata ovviamente allagata. Due piccole piscine sotto i sedili e acqua in ogni contenitore e anche i sedili inzuppati. Uno dei due figli più grandi di Alena Seredova ha poi immortalato il momento con un simpatico video. Alena e il suo compagno si sono divisi sedili e tazze e hanno cercato di svuotare la macchina nel modo migliore. Un modo molto semplice per risolvere il problema, evidentemente in quel momento non ne avevano un altro e l’acqua andava tolta il prima possibile.

ALENA SEREDOVA NON PERDE IL SORRISO NEMMENO MENTRE SVUOTA L’AUTO ALLAGATA

“Amore, che bello avere una cabrio” ha esclamato la splendida ex modella con ironia ma anche con la voglia di scherzare su tutto. Non è certo questo episodio che può rattristare la Seredova. La coppia è con i figli in vacanza a Forte dei Marmi, lì la pioggia in un attimo ha sorpreso tutti e non c’è stata la possibilità di mettere al riparo l’auto. Non avevano tenuto conto dell’allerta meteo e la bomba d’acqua li ha colpiti in pieno.

Carina la scenetta del vederli con le tazze alla mano mentre tolgono l’acqua e di certo avranno riso anche loro nel cercare il mezzo migliore. E’ così tanta la felicità di trascorrere dopo tanto tempo l’estate in Versilia che niente può togliere il sorriso ad Alena Seredova, ormai forte di tutto ciò che ha costruito in questi anni. Con i suoi tre figli e il compagno che presto immaginiamo diventerà suo marito tutto è perfetto.