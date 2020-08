Giorgia Palmas pronta per il parto si prepara a diventare mamma bis (Foto)

Quanto manca al parto di Giorgia Palmas? Era il 15 maggio e con un gran pancione la showgirl sarda annunciava la sua seconda gravidanza e che Filippo Magnini stava per diventare papà per la prima volta. Matrimonio rimandato a causa del lockdown ma ormai anche a causa del pancione che dopo più di due mesi oggi è davvero diventato enorme. Qualcuno infatti chiede a Girogia Palmas se sia sicura che arriverà un solo bebè perché magari potrebbero nascere due gemelli. Lei è sicura che nascerà un’altra splendida principessa ma anche che si è presa tutto lo spazio e nel suo pancione sta davvero comoda. Manca davvero poco al parto per la Palmas ma né lei né Magnini hanno mai dato una data precisa. Questo è il suo ultimo mese di dolce attesa ma la coppia è ancora in Sardegna.

DOVE NASCERA’ LA FIGLIA DI GIORGIA PALMAS?

Sul dove e quando nascerà la loro bimba Filippo Magnini e Giorgia Palmas non dicono niente. Continuano a mostrarsi bellissimi e felici sotto il sole dell’amata Sardegna. Magari la piccola nascerà sull’isola dove è nata l’ex velina di Striscia la notizia oppure avranno tutto il tempo per tornare a Milano.

Intanto, la famiglia di Magnini ha appena lasciato la Sardegna dopo le vacanze trascorsi tutti insieme in spiaggia. La Palmas è più dolce e romantica che mai, fotografa la luna e coccola il suo compagno che ha appena tagliato i capelli. Tra le sue storie Instagram ricorda anche quando la sua Sofia era piccola e si divertiva tuffandosi in acqua, adesso anche lei non vede l’ora di tenere tra le braccia la sua sorellina.

Il conto alla rovescia è iniziato, manca davvero pochissimo all’arrivo della piccola principessa Magnini e per rendere ancora più bella la famiglia di Giorgia, Filippo e Sofia.