L’ex di Gianmaria Antinolfi fa delle rivelazioni sulla storia con Belen: lacrime e non solo (Foto)

Si è detto di tutto della storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi ma è l’ex fidanzata che questa volta rivela tutto (foto). La bella Mariela Ballesteros ha confidato alla rivista Chi tutto ciò che sa e lo sa perché Antinolfi dopo la fine della storia con Belen Rodriguez è andato a piangere sulla sua spalla. Quindi è vero che c’è stato qualcosa tra Belen e Antinolfi, qualcosa che ha addirittura fatto piangere lui? Le foto del bacio tra i due pubblicati sul magazine di Alfonso Signorini qualche settimana fa le abbiamo viste tutti ma è il resto che ignoravamo. La Ballesteros è stata la sua compagna per 4 anni, ha sofferto molto per il loro addio e oggi è pronta a parlarne ma confida anche che è felice con un altro compagno e che di certo non c’è nessun ritorno di fiamma con il suo ex.

LA VERITA’ SU GIANMARIA ANTINOLFI

Tra le varie confidenze Mariela sottolinea che il vero nome di Antinolfi è Giovanni Maria e che lui si presenta come imprenditore del gruppo Kering ma la realtà è che un impiegato di questo colosso: “Precisamente lavora per il marchio France Croco. Nulla di male per carità” precisa lei che come tutti ha letto ben altro un po’ ovunque. Quindi Antinolfi non è un imprenditore e non è nemmeno milionario ma Mariela sembra certa che abbia sofferto per la Rodriguez. L’ha notato quando di recente si sono rivisti, hanno chiacchierato e ha notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen: “Era affranto ma lo conosco, ci proverà ancora con lei… E’ venuto da me a piangere”.

La modella è però convinta di una cosa: che Gianmaria non sia per niente cambiato, che secondo lei nei sentimenti non è stabile e che pensa di conoscere tutta la verità sulla loro storia che ormai fa parte del passato.

Chissà se Belen l’ha già dimenticato, in caso contrario anche la Ballesteros l’ha messa in guardia.