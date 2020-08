Anna Moroni in cucina in un ristorante sardo, Antonella Clerici commenta (Foto)

Antonella Clerici non perde un post di Anna Moroni, sempre pronta ad aggiungere like alla sua Annina e questa volta ha commentato una foto in cucina. La Moroni in realtà è spesso in cucina ma questa volta non per suggerire una sua ricetta ma un ristorante. La storica protagonista de La prova del cuoco è in vacanza ad Alghero e ci resterà ancora per un po’, il tempo di gustare altre delizie dell’isola che adora. Dopo tanto pesce è il momento della carne e Anna Moroni suggerisce il ristorante Nerac ad Alghero. Come fa spesso si è avvicinata ai fornelli per scoprire qualche trucco che non conosce. Nel ristorante che ha scelto per la sua bella serata con il marito Tonino la carne è protagonista, così commenta ai suoi follower.

ANNA MORONI SARA’ ACCANTO AD ANTONELLA CLERICI NEL SUO PROSSIMO PROGRAMMA?

“Sei sempre in giro” ha commentato Antonella Clerici osservando su Instagram la foto della sua Annina. Per lei è una seconda mamma, l’ha confidato più volte. E’ lei che chiamava di continuo quando era a Roma e immaginiamo lo faccio ancora oggi. Un cuore rosso e dietro le parole di Antonella c’è tutto l’affetto per una donna per lei così importante. E’ vero che la Moroni è sempre in giro, è evidente che Antonella voglia dire che conosce più ristoranti di lei ed è contenta per la sua Annina che si sta godendo questa estate.

Sembra ormai impossibile rivederle insieme in un programma televisivo se non per un’ospitata.

Anna Moroni è stata chiara, ha dato la sua parola a chi l’ha voluta su Rete 4 per Ricette all’italiana e non tornerebbe mai sui suoi passi. I fan intanto attendono il seguito. Anna è sempre più social e ai suoi follower piace seguirla da una spiaggia a un ristorante fino in cucina.