Emma Marrone flirt confermato: su Diva e Donna baci, coccole ed effusioni in barca (FOTO)

Presto balleremo o canteremo sulle note della sua nuova canzone, Latina, ma nel frattempo possiamo parlare di gossip, e che gossip. Vi parlavamo qualche giorno fa della gita in mare nella acque di Positano per Emma Marrone, con il bellissimo modello Nikolai Danielsen. Nonostante le tante voci circolate, Emma non ha confermato in nessun modo la relazione, anche se le immagini che dimostravano che fossero insieme erano tante. Sul numero di Diva e Donna in edicola questa settimana, non ci sono però solo le immagini dei due insieme in barca ma c”è dell’altro. Tenere effusioni, coccole, attenzioni, giochi di coppia e anche il bacio che testimonia la nascita di questo amore.

Una dolcissima notizia per Emma che, dopo un periodo davvero brutto e complicato, ritrova il sorriso. Una nuova canzone per lei, l’avventura come giudice a X-Factor e adesso anche l’amore le sorride. La cantante questa volta avrà voglia di confermare la nascita di questa storia d’amore oppure non è ancora arrivato il momento giusto?

Emma per il momento ha solo parlato via social, di un periodo bellissimo che sta vivendo, senza però voler entrare in merito. E nessuna foto di coppia è stata ancora postata sui social, anche se chiaramente, i due non hanno nulla da nascondere. Vogliono forse vivere questa storia senza l’ossessione dei paparazzi, anche se, Emma sa bene di essere molto amata, e quindi anche seguitissima dai fotografi.

EMMA MARRONE TENERE EFFUSIONI IN BARCA CON NIKOLAI: FLIRT CONFERMATO

Ed ecco la gallery di foto pubblicate sul numero di Diva e Donna in edicola questa settimana che confermano il flirt tra Emma e il bel Nikolai

Le foto sono state pubblicate, come detto in precedenza su Diva e Donna, nel formato digitale che vedete invece nella nostra gallery, la fonte è la pagina Fan dedicata a Emma su Instagram, Brownie_Ph.