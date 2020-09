Andrea Damante furioso sui social nega la nuova frequentazione ma lancia anche una frecciatina?

Andrea Damante non ci sta, e ancora una volta usa i social per far sentire la sua voce. Lo fa questa mattina dopo che in rete erano circolate delle notizie circa una sua possibile nuova frequentazione. Il dj, che fino a questo momento non ha rilasciato molte dichiarazioni sulla fine della storia con Giulia de Lellis e non ha voluto spiegare perchè adesso vivono separati, e quanto durerà questa pausa detox, così potremmo definirla, vuole però dire la sua sulle notizie di giornata. Da questa mattina infatti si parla di una nuova fiamma per il Damante, una ragazza che starebbe frequentando.

ANDREA DAMANTE SBOTTA SUI SOCIAL CON UNA FRECCITINA TRA LE RIGHE?

Leggete bene le parole del dj perchè sembra che voglia dire anche altro, rispetto a quello che ha scritto.

Vediamo quindi cosa ha scritto pochi minuti fa Andrea Damante sul suo profilo instagram:

“Questa volta risparmiatevi tutta questa [email protected] Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio…Qui nessuno ha nessuno, anzi…Quando ci sarò qualcosa da dire saremo i primi non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento. Buongiorno“.

Le parole di Andrea, sembrano dover essere lette tra le righe. “Quando merito tutto il contrario” scrive Andrea, come se volesse dire che questa volta, a differenza del passato, la persona in torto non è lui, ma Giulia de Lellis. Il messaggio di Andrea sembra in qualche modo andare incontro alle voci che volevano da De Lellis vicina a un altro uomo. E anche quell’ “anzi” scritto sempre nel messaggio, sembra lasciar pensare che non sia lui ad avere una nuova fiamma…Abbiamo letto male tra le righe?

Di certo se Damante o Giulia de Lellis decidessero di spoegare ai fans dei Damellis, ai quali devono parte del loro successo, quello che è accaduto realmente, le tante voci di gossip circolate in queste settimane, smetterebbero di esistere…