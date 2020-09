Elettra Lamborghini, data del matrimonio: quando si sposa?

Pare essere tutto pronto alle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack! Pochi giorni fa la nota cantante, regina del twerk, ha celebrato l’addio al nubilato insieme ai suoi amici. Questo fa chiaramente intuire che il matrimonio è davvero alle porte. Al riguardo però, la bella e simpaticissima Elettra, non ha svelato più di tanto, almeno per quanto riguarda la data del matrimonio. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la Lamborghini e il dj e producer Afrojack dovrebbero convolare a nozze il 26 di settembre 2020. E se l’addio al nubilato è stato festeggiato in Campania, per il matrimonio, si tornerà al Nord, sul Lago di Como.

Matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack: il 26 Settembre lo vedremo in tv?

E se davvero le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack saranno celebrate il 26 settembre, c’è l’ipotesi che potremmo vedere un bel pezzo del matrimonio in onda in televisione. La nipote di Ferruccio Lamborghini e Nick (vero nome di Afrojack) si sposeranno senz’altro di sabato. Sempre di sabato, su Canale 5, va in onda Verissimo. Secondo alcune indiscrezioni è molto probabile che le telecamere del programma pomeridiano di Silvia Toffanin saranno presenti al matrimonio. Questo sarebbe sicuramente un grande regalo per tutti i fan di Elettra Lamborghini che avranno modo di vedere qualcosa in tv anche perchè pare che sui social, viste le tante esclusive, trapelerà ben poco.

L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini su Real Time ma resta il dubbio sulla data delle nozze

La stessa cantante di La Isla ha rivelato, durante una intervista per il settimanale Chi, che molto presto andrà in onda su Real Time una serie su Elettra Lamborghini. Nello specifico, potrebbe trattarsi proprio del matrimonio con Nick. Chi ha seguito sul profilo social di Elettra il fantastico addio al nubilato avrà sicuramente notato che insieme a lei e i suoi amici c’erano pure delle telecamere. Che la Lamborghini voglia fare una sorpresa ai fan? Molto possibile considerando il rapporto molto bello che è riuscita a costruire con il pubblico. Il giorno delle nozze potrebbe non fare eccezione. Ricordiamo che il wedding planner è Enzo Miccio quindi c’è da aspettarsi sicuramente un giorno da sogno. Per il momento comunque le certezze sono poche, soprattutto quella che riguarda la data in cui verrà pronunciato il fatidico sì.

In attesa di conoscere la data del matrimonio di Elettra Lamborghini, possiamo dirvi che l’ereditiera ha chiesto due cose ai suoi invitati: in primo luogo dovranno sottoporsi al tampone un paio di giorni prima dell’evento. Inoltre dovranno mettere un bollino sulla fotocamera del loro cellulare. Non dovranno avere foto e video dell’evento. Ma sarà possibile tutto ciò? Si tratterebbe di un vero e proprio embargo…

