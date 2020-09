Luca Onestini e Ivana Mrazova: nessun addio! Si amano ogni giorno di più

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 e da allora stanno facendo sognare tantissimi fan con la loro storia d’amore. Qualche mese di fa il loro rapporto era stato messo in dubbio. Era infatti circolata una indiscrezione secondo cui Luca e Ivana si erano lasciati. In realtà lei era pure rimasta bloccata in Repubblica Ceca in pieno lockdown e quindi non si sono potuti vedere davvero per parecchio tempo. Questo ha spinto ancora di più l’ipotesi. Ma adesso? Quali lasciati? Onestini e la Mrazova sono sempre più uniti e innamorati e ne danno continuamente dimostrazione.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, la coppia che convince tutti: parole d’amore sui social

“Non puoi togliere l’acqua dal mare, non puoi togliere il fuoco dal Sole, non puoi togliere te dal mio cuore” ha scritto Luca Onestini pochi giorni fa su Instagram allegando una foto super sexy in compagnia della sua Ivana. Certo è che nemmeno la Mrazova riesce a trattenersi dal fare dolcissime dediche social al suo fidanzato. Appena poche ore fa ha pubblicato uno scatto insieme a Luca e al loro cagnolino. “Family portrait” ha scritto la modella. “Tanti cambiamenti e cose nuove per noi. E io non vedo l’ora di viverli insieme. Come dici tu “Un passo alla volta”” ha aggiunto Ivana. Ma a quali cambiamenti si riferisce? Intanto sui social esplodono i commenti, tutti sono pazzi di questa coppia così innamorata!

Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più uniti: presto il matrimonio?

Dopo le parole di Ivana, qualche fan ha pure pensato al matrimonio. In fondo non è da escludere visto l’amore che c’è tra i due. Per ora le nozze sono ovviamente solo una ipotesi, non c’è alcuna notizia o indiscrezione. Certo è che i fan della coppia impazzirebbero di gioia nel vedere Luca Onestini e Ivana Mrazova dirsi di sì per tutta la vita!