Soleil Sorge bacia Antinolfi dopo Belen e finisce ancora nel gossip dopo Iannone (Foto)

Sarà un caso che Soleil Sorge ha dato un bel bacio a Gianmaria Antinolfi ex di Belen dopo il gossip con Andrea Iannone, altro ex di Belen? Le foto sulla rivista Chi dicono che Soleil è stata sorpresa con il manager, si vedono la complicità, le risate e sembra ci sia anche un bel bacio tra i due. Lei poco fa sulle sue storie Instagram si è fatta una bella risata commentando che Antinolfi è il fidanzato del giorno. Facile rispondere così ma i curiosi si chiedono se l’amicizia tra i due sia nata prima o dopo l’estate, quindi prima o dopo che lui finisse in copertina perché baciava la Rodriguez da poco lasciata da Stefano De Martino. Chissà se anche questa volta qualche paparazzo avrà qualcosa da dire su Soleil, loro sono i più informati di tutti, vedono con i loro occhi ciò che noi vediamo solo attraverso le loro foto.

SOLEIL SORGE HA DETTO: “MAI CON UN EX DI BELEN”

E invece cosa sta succedendo? Facciamo un piccolo riassunto ricordando che di recente Soleil è stata fotografata in compagnia di Andrea Iannone, niente baci ma il tutto è apparso strano, erano quasi parenti… Soleil ha tirato fuori il suo dispiacere per il comportamento del pilota, interessato a suo dire a farsi pubblicità. Iannone ha replicato facendo capire il suo disappunto. A confermare la versione di Andrea anche un paparazzo: “Soleil ha fatto di tutto per apparire”.

Che la bella ex corteggiatrice ed ex naufraga cerchi solo visibilità? Niente di così strano nel mondo dello spettacolo. In caso contrario il mondo è davvero piccolo: dove c’è Soleil c’è un ex di Belen e la showgirl argentina non ha avuto così tanti fidanzati.

Dove vedremo nei prossimi giorni la nuova protagonista del gossip? Sarà lei a svelare tutto, se si stratta di amore, di amicizia o di semplici coincidenze.