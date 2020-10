Al Gf VIP 5 arrivano gli avvocati di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci minacciosa: “Ora vomito tutto”

E alla fine la guerra non è più una guerra fredda fatta di panni sporchi lavati in casa. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a tre anni dalla fine del loro matrimonio, parlano apertamente, anche troppo forse, di questa relazione. Lei dalla casa del Grande Fratello VIP 5 lo accusa di esser stato perennemente assente, di non aver mai trovato il modo e il tempo di passare dei giorni da sola con lei in oltre 13 anni di matrimonio. Non solo, rivela che anche il giorno del funerale di sua madre è stato capace di mettere al primo posto il lavoro, rintracciando in questo atteggiamento, i motivi di una crisi mai più risanata. Briatore fa scrivere ai suoi avvocati, smentendo di essere stato assente il giorno del funerale ma fa anche altro. Rilascia una intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano e mette in mezzo mantenimento, sagre della salsiccia e via dicendo. Parole molto forti che Elisabetta non prende affatto bene. “Sono stata zitta per tutto questo tempo perchè sono una signora. Ma adesso vomito tutto” si sente dire mentre Alfonso Signorini si collega con lei dopo averle fatto leggere le dichiarazioni rilasciate da Flavio.

E’ GUERRA A DISTANZA TRA ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE

Nel corso della serata Elisabetta è stata particolarmente silenziosa, dopo essere sfogata con i suoi compagni di viaggio che si sono tutti schierati dalla sua parte. La Gregoraci ha fatto notare lo squallore di quelle parole, appoggiata da uomini e donne nella casa ma non solo. Ha evidenziato che Flavio ha sempre detto di mettere Nathan al primo posto ma usando determinate parole contro la sua ex moglie, madre di suo figlio, di certo non lo tutela, anzi. Ha ribadito di aver sempre lavorato e di non avere tutti i privilegi che Flavio dice che ha. “Io vado in Sardegna 15 giorni per passare le vacanze con mio figlio e scusate se non vado in albergo ma resto in casa anche per dare un nido a Nathan e risparmiare” ha fatto notare la Gregoraci rispondendo alle accuse che il suo ex marito le ha lanciato dal Fatto.

E sul fatto di dover tacere sul giorno del funerale di sua madre, Elisabetta vuole anche mettere i puntini sulle i. Si era capito che Flavio ci fosse quel giorno, chi ha ascoltato il video completo di questa conversazione lo ha appreso. La Gregoraci ha però detto che alle 16, pochi minuti dopo la celebrazione del funerale di sua madre, Flavio le chiese di andare via. “Lui se n’è andato con il suo jet privato per tornare in Sardegna dove ha poi cenato, se serve posso dire anche con chi” ha ribadito la Gregoraci che non vuole in nessun modo passare per bugiarda. “Io sono qui in questa casa per lavorare, mio figlio lo sa, e se dovesse servire, andrei anche alla sagra della porchetta” ha commentato la conduttrice ritenendo tutti i lavori di questo genere, dignitosi allo stesso modo.

A quanto pare la Gregoraci ha anche molto altro da dire. Chi ha seguito la diretta ha già intuito che potrebbe persino parlare di tradimenti ( ha accennato anche a una sua amica che ha fatto qualcosa che non doveva qualche giorno fa, cosa che poi lei avrebbe perdonato). Intendeva questo quando diceva di essere pronta ora a vomitare tutto?