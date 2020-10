E’ un famoso trapper il misterioso uomo di Elisabetta Gregoraci che l’aspetta fuori?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 continuano a far parlare. Nella puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre, di Mattino 5 si è discusso di Elisabetta Gregoraci, una delle vippone protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show. Novella 2000 ha pubblicato in copertina proprio la showgirl e ha ipotizzato la presenza di un uomo segreto nella sua vita. Si tratterebbe del noto trapper Mr. Rain. Sarebbe proprio lui, secondo il settimanale, l’autore dello striscione che ha sorvolato con l’aereo sulla casa del GF Vip ed indirizzato proprio alla Gregoraci. Il contenuto? “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Elisabetta anche nelle ultime ore in casa, ha lasciato capire che fuori c’è qualcuno che l’aspetta, per buona pace di Pierpaolo Pretelli che non si è ancora rassegnato. Questo qualcuno potrebbe essere il giovane finito in copertina su Novella 2000?

Cerchiamo di capire meglio il rapporto tra Elisabetta e Mr. Rain.

Cosa c’è sotto tra Elisabetta Gregoraci e Mr. Rain: è lui l’autore dello striscione

Non è un mistero che Elisabetta Gregoraci e Mr. Rain si conoscano. Lei ha condotto Battiti Live e lui è stato ospite del programma. Proprio dietro al palco però potrebbe essere nato qualcosa tra la concorrente del Grande Fratello Vip 5 e il giovane trapper. La conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, ha fatto notare ai suoi ospiti in studio e ai telespettatori che “Sei l’epicentro del mio terremoto” è proprio una frase di un brano di Mr. Rain. Secondo il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, sarebbe proprio il trapper dunque ad aver fatto sorvolare l’aereo sulla casa più spiata d’Italia. Potrebbe esserci stata una attrazione tra i due? Resta il mistero ma soltanto per ora.

Biagio D’Anelli smentisce: l’aereo non è stato inviato da Mr. Rain. Chi è l’uomo misterioso?

Nello studio di Mattino 5, presente anche Biagio D’Anelli che ha voluto smentire il fatto che sia stato il trapper Mr. Rain a mandare l’enigmatico messaggio ad Elisabetta Gregoraci. D’Anelli sostiene di sapere chi è che ha mandato quell’aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 5. L’identità dell’uomo misterioso non è stata svelata ma presto si farà sicuramente chiarezza. E se si trattasse di Francesco Bettuzzi, con cui la showgirl ha pure un tatuaggio in comune? Mr. Rain potrebbe intervenire? Senz’altro l’argomento verrà aperto nella prossima puntata del GF Vip, direttamente con Elisabetta Gregoraci.