Coppie scoppiate a Uomini e Donne: due addii negli ultimi giorni

Scoppiano due coppie di Uomini e Donne ed entrambe a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Stiamo parlando della coppia formata da Giulio Raselli e Giulia d’Urso e quella formata da Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. Dopo essersi conosciuti grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, entrambe le coppie hanno iniziato a vivere il loro amore. Hanno fatto sognare tantissimi telespettatori di Uomini e Donne ma alla fine qualcosa non è andato bene e hanno deciso di separarsi. La prima coppia a scoppiare è stata quella di Giulio e Giulia, seguita da Carlo e Cecilia poche ore fa. Cerchiamo di capire che cosa è successo.

Uomini e Donne, amore finito tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso: la coppia si lascia

La storia tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso era iniziata ormai più di un anno fa con la partecipazione a Uomini e Donne. I due, appena poche settimane fa hanno deciso di annunciare la fine della loro relazione. Un vero shock per i tanti fan affezionati alla coppia nata in tv. Sembravano innamorati e in perfetta sintonia ma alla fine qualcosa è andato storto. Persino Deianira Marzano è intervenuta sulla cosa annunciando che Giulio dopo la crisi frequentava molti locali notturni. L’influencer sembrava molto vicina alla coppia di Uomini e Donne e Raselli non si è tirato indietro dal fare delle dichiarazioni dopo alcune sue parole. “Deianira ci ha chiesto di dirle degli scoop in privato, ma noi non glieli abbiamo detti perché abbiamo la nostra privacy” ha così spiegato l’ormai ex fidanzato di Giulia D’Urso. Che cosa verrà fuori?

Scoppia una nuova coppia a Uomini e Donne: si lasciano pure Carlo e Cecilia Zagarrigo

Doppia delusione per i fan di Uomini e Donne perché appena poche ore fa è arrivato l’annuncio della fine di un’altra storia: quella tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. E’ stata proprio Cecilia a dare alcune spiegazioni affermando che è stata una decisione comune e che comunque per lei non è un periodo semplice. Perché Carlo Pietropoli e la Zagarrigo si sono lasciati? Lei ha spiegato che il sentimento di Carlo è diverso dal suo. Pietropoli, dal canto suo, ha detto che non riusciva a dare alla fidanzata tutte le attenzioni di cui lei necessitava.