Il battesimo di Azzurra: Beatrice Valli e Marco Fantini hanno organizzato una festa speciale (Foto)

Una festa speciale per il battesimo di Azzurra Fantini e ovviamente è stata Beatrice Valli, la sua dolce mamma, ad organizzare tutto con l’aiuto di chi ha saputo realizzare tutto con grande cura (foto). Un party per poche persone e Beatrice e Marco Fantini con i loro tre figli hanno vissuto una giornata davvero speciale per la loro Azzurra ma non solo. Con la coppia e i figli alcuni parenti e gli amici più cari, tutto perfetto e chic nonostante il periodo non permetta grandi feste, grandi numeri di persone. Non sono mancati palloncini, confetti e bomboniera ma soprattutto le tantissime foto per rivivere poi quei momenti pieni di emozione. Tenerissima la festeggiata tra le braccia della mamma e del papà coccolata dalla sorellina. Ben più difficile immortalare il primogenito che ha già 7 anni e come tutti i bambini non ama mettersi in posa.

LA GIORNATA SPECIALE DEI FANTINI

Marco Fantini l’ha definita proprio così “una giornata speciale”, è il suo commento per descrivere tutto, dalla presenza delle persone più care al party alla felicità. Ovviamente al battesimo di Azzurra c’era anche zia Ludovica, che è in dolce attesa. Bellissima Beatrice Valli che ha scelto di indossare un abito perfetto per l’occasione e i colori scelti per la festa. Un vestito dalle tinte chiare e la fantasia floreale, tutto sul rosa. Marco invece in grigio, elegante. I bambini invece tutti in bianco.

Una torta decorata con i fiori, i lecca lecca per i più piccoli, il rosa e i fiori ovunque. Azzurra è nata lo scorso maggio, in un periodo per niente semplice. I suoi fratelli hanno 7 anni, Ale che è nato da una precedente relazione della Valli, e Bianca solo 2 anni. Adesso si attende il giorno delle nozze, doveva essere il 26 settembre e al momento non c’è la nuova data per ovvi motivi.