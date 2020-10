Sarah Nile incinta ha ricevuto il regalo più bello per il suo compleanno (Foto)

Con un post su Instagram Sarah Nile ha annunciato che è incinta, che per il suo compleanno ha ricevuto il regalo più bello, quello di diventare mamma. L’ex gieffina desiderava già da tempo un figlio, nel 2017 ha sposato Pierluigi Montuoro e finalmente in questi giorni ha mostrato l’ecografia in cui non si vede molto ma basta quel minuscolo puntino cerchiato per esprimere tutta la gioia possibile. Sarah Nile è tra le ex protagoniste del Grande Fratello che resteranno nella storia della tv dei reality. Non c’era ancora il GF Vip e i concorrenti scelti erano sconosciuti o quasi al pubblico. La Nile era già stata corteggiatrice a Uomini e Donne ma è anche grazie all’amicizia speciale con Veronica Ciardi se ha raggiunto una forte popolarità. Poi la vita è cambiata, il mondo dello spettacolo non era più così importante.

SARAH NILE E PIERLUIGI MONTUORE ASPETTANO IL PRIMO FIGLIO

Sarah Nile e Pierluigi Montuoro si sono sposati tre anni fa e il 10 ottobre lei pubblicando il post per il suo compleanno ha mostrato l’ecografia d luglio, la prima, quella più emozionante di tutte. “Per forze maggiori il destino ci ha voluto tenere divisi. Nonostante questo e nonostante tutto ma proprio tutto il resto che in pochissimi conoscono, io sono tanto felice. Perché la vita mi ha fatto il regalo più bello che potessi ricevere. Il primo compleanno da mamma”.

Anche Veronica Ciardi ha abbandonato il mondo dello spettacolo e oggi è mamma. La loro amicizia speciale nella casa del Grande Fratello è un po’ alla volta svanita, hanno giocato molto sul loro rapporto lasciando sull’ambiguità. Chissà se da mamme si scambieranno i classici consigli. Non si conosce ancora il sesso del bebè, Sarah Nile nonostante l’annuncio resta discreta e con un basso profilo rispetto al passato.