Giulia De Lellis conferma la nuova frequentazione: Andrea Damante fa uno strano gesto

Ci hanno provato e riprovato ma la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. Ad annunciare la fine del rapporto è stata proprio la bella esperta di tendenze. Giulia ha messo un punto sulla storia con il noto dj ma sembra averne aperta già una nuova. La De Lellis avrebbe infatti confermato di aver intrapreso una nuova conoscenza. Con chi si sta frequentando la ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Lei non ha svelato l’identità dell’uomo misterioso ma secondo alcune indiscrezioni partite sul web dovrebbe trattarsi di Carlo Beretta.

La reazione di Andrea Damante dopo la rivelazione di Giulia De Lellis

Ma in tutto ciò come l’ha presa Andrea Damante, l’ex fidanzato ormai storico di Giulia De Lellis? Il dj ha aperto un box domande nelle ig storie e, inevitabilmente, alcuni fan hanno chiesto anche qualcosa in proposito. “Ciao Andrea! Come mai da oggi molte persone insinuano che tu ti sia rifatto una vita?” ha chiesto un utente di Instagram. “Ciao, non capisco perché ma in tanti questa sera me lo state chiedendo. Comunque non lo sapevo neanche io, per fortuna c’è chi me lo ricorda” ha scritto Damante sul social network. Ma non è finita qui perché facendo un giro sul suo profilo si nota subito che sono sparite tutte le ultime foto che aveva pubblicato e che lo ritraevano proprio in compagnia di Giulia De Lellis. Di queste ne è rimasta solo una risalente al 30 maggio, in cui Giulia è a cavallo. Ci sarà un vero motivo dietro alla scelta di lasciare ancora online questo scatto?

Giulia De Lellis parla ancora di Andrea Damante

Ovviamente la risposta di Andrea Damante si collega subito a quella data da Giulia De Lellis perché anche lei ha ricevuto una domanda simile nelle ultime ore. “La sua felicità è anche la mia. Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni” aveva risposto Giulia De Lellis.