Max Biaggi e Francesca Semenza beccati sotto casa del motociclista (Foto)

Un drink nel bar sotto casa di Max Biaggi e poi Francesca Semenza è salita con lui nell’appartamento del motociclista per uscirne solo la mattina successiva. Sono foto e racconti che non lasciano dubbi, l’amore è scoppiato davvero per Max Biaggi e la bella Semenza. Questa volta non sono stati avvistati a Montecarlo e non c’è stata una semplice passeggiata da riportare sulle riviste di gossip. La coppia era a Milano e l’atteggiamento quello di due persone che finalmente hanno trovato un nuovo amore. Lui ha avuto amori importanti e l’ultimo con Bianca Atzei è finito senza dire molto ma lasciando in lacrime la cantante, che è adesso felice. Di Francesca Semenza si sa che è una splendida modella, che è molto più giovane di Max Biaggi, ben 21 anni in meno, e che ha un figlio di 4 anni che ha lo stesso nome del figlio del centauro: Leon. Per il resto la storia d’amore tra Francesca e Max procede davvero a gonfie vele, già da qualche mese e anche in questo periodo difficile.

MAX BIAGGI INNAMORATO DI FRANCESCA SEMENZA

Lei ha 27 anni, lui ne ha 49 e due figli che ha sempre protetto, anche dal gossip, per quanto possibile. Se i paparazzi sono riusciti a beccarli insieme sotto casa significa che Biaggi ha un po’ abbassato la guardia, che la storia d’amore è seria davvero.

Una bella serata insieme tra baci e risate, Francesca è arrivata con una borsa grande, pronta evidentemente per trascorrere la notte da lui.

Sembra che i paparazzi siano rimasti davvero tutta la notte ad attendere l’uscita della Semenza. Solo al mattino lei ha lasciato l’appartamento e poco dopo Max è andato al solito bar per il primo caffè del giorno.