Belen pazza d’amore scrive la sua dichiarazione ad Antonino (Foto)

Mentre gli haters scrivono che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese durerà solo fino a Santo Stefano, la showgirl argentina fa la sua prima dichiarazione d’amore al suo fidanzato. Poco fa Antonino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto e dopo il like di Belen sono arrivati i commenti più dolci. “Il rock non eliminerà i tuoi problemi ma ti permetterà di ballarci sopra”, saggezza ed entusiasmo di Antonino a cui la Rodriguez ha risposto: “Posso ballare con te?”. E’ solo l’inizio di un dialogo pieno d’amore che è ormai sbarcato sui social. “Lo stai già facendo” è la risposta di Antonino e lei non molla e ribatte; “Mi sa di sì, e non voglio smettere”. I fan benedicono questo amore perché non dimenticano che è stato Stefano De Martino a lasciarla per la seconda volta e vederla così felice e innamorata supera le critiche di chi pensa si sia consolata troppo in fretta.

ANTONINO SPINALBESE A BELEN: “MI HAI STRAPPATO IL CUORE”



Solo ieri un’altra dichiarazione d’amore ed è stato Spinalbese a lanciarsi per primo scrivendo in inglese il suo “Mi hai strappato il cuore” accanto a una foto tenerissima, con lui che bacia la fronte alla sua Belen.

Stessa foto scelta ieri dalla Rodriguez con un commento brevissimo, solo tre lettere: “Mio”. Proseguono le foto di coppia in bianco e nero e quel primo bacio sulla fronte era già una conferma. Ogni fine settimana per Antonino e Belen è speciale, quest’ultimo l’hanno trascorso sul lago di Como e ogni volta c’è uno scatto o una storia che racconta qualcosa. E’ un amore che stanno costruendo insieme mostrando i dettagli che li fanno sognare, le fughe, la semplicità di una gita insieme, la musica il rock che aiuta, che come dice Spinalbese non li elimina ma permette di ballarci sopra.