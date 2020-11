Filippo Magnini, così dorme Mia e con Giorgia Palmas fa acquisti per la casa (Foto)

Sarà un lockdown più illuminato per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, come confidano tra un post e una storia su Instagram mostrando l’amore immenso della loro famiglia e gli ultimi acquisti per la casa: i lampadari. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno preso ovviamente casa insieme, una più grande e più adatta per tutti e quattro, una casa per contenere tutta la loro felicità. In questi mesi la coppia ha mostrato ai follower i lavori in casa, si è fatta aiutare nella scelta di tante cose e alla fine mancavano solo i lampadari. I follower li hanno stupiti e alla fine Giorgia e Filippo hanno mostrato anche il negozio dove sono andati a prendere gli ultimi pezzi del loro arredamento. Le luci di casa hanno completato tutto ma è Mia a illuminare le loro vite. La Palmas e Magnini sono pazzi di gioia e con loro anche la dolce Sofia, la sorella maggiore di Mia.

FILIPPO MAGNINI PAZZO DELLE SUE DONNE: MIA, SOFIA E GIORGIA

La loro sembra davvero una favola moderna con il principe azzurro e ben tre principesse. Il campione di nuoto continua ad innamorarsi sempre più della sua piccolina, la fotografa di continuo e sui social ha mostrato come dorme Mia, con il suo piedino appoggiato fuori dalla culletta. Un fagottino rosa che lo emoziona ogni volta: “MIA.. tu dormi così e io mi innamoro sempre di più. Il piede è della mamma o del suo papone?”.

Anche la Palmas è in rosa e il suo buongiorno è dolcissimo sul lettone con la sua piccolina. Il papà continua a scattare le foto più belle.

Adesso sono pronti per affrontare un altro periodo difficile, da zona rossa, ma questa volta la splendida showgirl non ha il pancione, Mia è a casa con loro, sarà quindi più semplice con tanto amore e nella nuova casa.