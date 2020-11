Andrea Damante ha una nuova fiamma? Con Elisa Visari chiude definitivamente con la De Lellis

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita di nuovo e questa volta, pare, in maniera definitiva. La bella influencer ha già messo un punto da diverso tempo su questa relazione ma adesso anche il dj sembra aver voltato pagina in fatto di sentimenti. I due si preparano a iniziare un nuovo capitolo per quanto riguarda l’amore? Sembra proprio che Andrea Damante si stia frequentando con una ragazza di 19 anni. Il suo nome è Elisa Visari ed è una attrice di Roma. Qualche indiscrezione su questo feeling già c’era ma adesso tutto sarebbe ufficiale. A lanciare gli indizi sono stati i due protagonisti direttamente sui social network.

Negli ultimi giorni di Andrea e Giulia si era nuovamente parlato a causa di alcune frecciatine che la de Lellis aveva lanciato dal suo profilo Instagram. Adesso è arrivato il momento di pensare solo al futuro e di smetterla di guardare al passato?

Andrea Damante ed Elisa Visari: nuova frequentazione per l’ex di Giulia De Lellis

Sia Elisa Visari che Andrea Damante sono stati in montagna ma pare proprio che abbiano passato dei giorni insieme visto che hanno postato storie proprio dallo stesso luogo. Questo sarebbe un primo indizio a cui se ne aggiungono altri. Qualche esempio? L’attrice e il dj hanno pubblicato anche delle storie in macchina dove non si vede esattamente che stanno insieme ma si capisce considerando che la macchina è la stessa e, in entrambe, è presente il cagnolino di Andrea. A parte tutto, Damante e la Visari non erano da soli. Pare che fossero in compagnia di Ignazio Moser e della fidanzata Cecilia Rodriguez.

Andrea Damante ed Elisa Visari, solo amicizia o c’è altro?

Andrea Damante ed Elisa Visari non hanno certo confermato la loro frequentazione ma piano piano pare che stiano uscendo allo scoperto visto le recenti pubblicazioni sui social network. Ciò non toglie che i due possano essere buoni amici, ma trascorrere dei giorni di relax in montagna insieme sicuramente porta i fan ad avere dei dubbi. A questo punto non ci resta nient’altro da fare che collezionare qualche altro dettaglio Instagram dei due protagonisti o attendere che si mostrino ufficialmente insieme confermando la storia d’amore.

E voi che cosa ne pensate di questo feeling tra il dj e la giovane attrice?