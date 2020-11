Il rimpianto di Elisa Isoardi per Matteo Salvini, confida tutto per la prima volta (Foto)

Una lunga intervista di Elisa Isoardi a Oggi è un altro giorno e la domanda su Matteo Salvini le ha tirato fuori i rimpianti sulla loro storia (foto). “Sicuramente un grande amore da parte di entrambi, io ho tanti rimpianti ma sempre riguardanti il rapporto di coppia. Avrei voluto esserci anche io di più, parlare di più e affrontare altri argomenti. Forse non ero pronta, mi stavo annientando nell’attesa dissi ma io pensavo che le colpe fossero più sue e invece no, ma non ero pronta”. Elisa Isoardi ne parla per la prima volta, a Serena Bortone non vieta alcuna domanda sul suo ex fidanzato, parla di Matteo Salvini ammettendo anche le sue colpe ed è una maturità che le piace, un percorso che l’ha condotta a ciò che oggi riesce a dire. “Mancavo anche io, lo volevo ma puntavo i piedi. Prima ero così ma adesso sarei più matura, era quella fase lì della vita. Non è sempre facile perché non ci siamo solo noi due ma anche altre cose ma è giusto, è la vita, è il totale della storia di ognuno di noi”. Elisa Isoardi e Matteo Salvini non si sono più confrontati ma adesso pensa che potrebbe farlo: “Adesso sono una donna risoluta”.

ELISA ISOARDI PENTITA PER IL FAMOSO SELFIE CON MATTEO SALVINI?

“Quel selfie sì probabilmente se non fosse stata fatta quella cosa lì non avrei adesso modo di dire quello che sto dicendo. Va bene come è andata può essere sia servita per dire stop anche se proveniva dalla rabbia di quel momento perchè si è arrabbiati quando finisice una storia perché è sempre e comunque un fallimento e lo stop è necessario ma come si mette può essere discutibile e lo dico, però va bene così anche quello”.