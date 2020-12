Matrimoni vip 2020, le coppie che ci hanno fatto emozionare di più (Foto)

Pochi i matrimoni vip del 2020 e non c’è bisogno di spiegare perché tante coppie famose o meno hanno dovuto rinunciare alle nozze, al giorno più bello o semplicemente al ricevimento. La lista dei matrimoni del 2020 non è lunga rispetto agli altri anni, di certo allunga quella del 2021 ma ci sono ugualmente un bel numero di coppie che hanno sfidato la pandemia o che si sono accontentate di un matrimonio più sobrio. Tra tutti i matrimoni dello showbiz del 2020 non c’è dubbio che il primo posto lo meritino Elettra Lamborghini e Afrojack. La cantante ha temuto fino all’ultimo giorno di non vedere realizzare il suo sogno, così come ha temuto che la pioggia potesse rovinare l’incanto. Era emozionatissima dopo avere previsto tutto, tamponi compresi. Al suo fianco come un angelo custode Enzo Miccio. Senza dubbio il matrimonio vip del 2020 è di Elettra Lamborghini.

LE COPPIE VIP SPOSATE NEL 2020

Samanta Togni e Mario Russo non hanno vissuto l’incubo delle mascherine e del distanziamento, il loro matrimonio è stato celebrato prima del lockdown, prima che si avesse notizia di una pandemia. Senza dubbio hanno fatto sognare tutti i fan di Ballando con le Stelle.

Tra i matrimoni programmati e non rimandati quello tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, pochissime le loro foto in abiti nuziali.

Anche Lino Guanciale ha detto sì alla sua Antonella Liuzzi. Nozze in Puglia quasi in segreto per poi mostrare gli scatti più belli e la loro felicità.

Di certo ha stupito il matrimonio di Fausto Brizzi e Silvia Salis, entrambi con le mascherine trasparenti per non nascondere il sorriso in piena pandemia.

Dolcissima ed elegante Nicoletta Mantovani è tra le ultime spose del 2020, ha detto sì ad Alberto Tinarelli credendo in una nuova felicità.

In estate il matrimonio di Sarah Balivo, la sorella di Caterina Balivo, è stata l’occasione meravigliosa per tutta la famiglia di ritrovarsi in vacanza in Sicilia.

Non dimentichiamo il royal wedding di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa ha rinunciato alle nozze da favola ma il ricevimento è solo rimandato.

Anche Milena Miconi e Mauro Graiani hanno detto sì quest’anno e l’hanno fatto dopo 18 anni d’amore. Bellissima anche la top model Vittoria Ceretti nel suo abito semplice e con il desiderio non spento di sposarsi in un anno difficile.