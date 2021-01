Giulia Salemi ci ricasca: esplode la passione sotto le coperte con Pierpaolo

Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 5, dopo la serata di Capodanno, Giulia Salemi aveva messo i famosi paletti! Parlando con Tommaso Zorzi infatti aveva detto di aver capito che questa nuova esperienza nella casa del Grande Fratello, stava diventando troppo simile alla prima per cui avrebbe cambiato rotta. Ben decisa ad andare avanti da sola, facendosi conoscere per quello che è e non per quello che è in coppia con un altro, Giulia aveva detto al suo amico Zorzi, che mai avrebbe dormito come era successo con Monte, anche con Pierpaolo. Giulia era stata molto chiara nel suo discorso…E invece poche ore dopo, nel tugurio succede tutt’altro. Pierpaolo e Giulia sono sempre più vicini e alla fine lei e il Pretelli, come si vede nei tanti video circolati in queste ore, hanno dormito nello stesso letto. Fa sorridere che Giulia indossi anche la mascherina mentre bacia Pierpa! Ma la passione si fa sentire anche sotto le coperte e i baci bollenti non mancano. La Salemi forse si offenderà se qualcuno le farà notare che è un copione già visto ma le cose stanno proprio in questo modo. Poche ore fa aveva detto che se amore ci sarebbe stato, lo avrebbe vissuto fuori dalla casa e invece…E invece eccola di nuovo tra le braccia di un altro.

Non c’è nulla di male, questo è abbastanza chiaro. Il problema, se è tale, sta nella incoerenza. Non riuscire ad andare avanti con una presa di posizione e cambiare invece ogni due minuti visione. Ma si sa, al cuor non si comanda e a quanto pare, neppure all’ormone.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli notte di passione nel tugurio

Passione travolgente in mascherina, verrebbe da dire guardando in queste immagini. Ma non le mascherine per proteggerci dal covid 19 bensì quelle che servono per dormire meglio!

forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? 🤔 #Gfvip pic.twitter.com/wyNgTXteYs — domenico? (@NoAllora) January 2, 2021

Una volta tornati in casa, Pierpaolo e Giulia andranno avanti in questa direazione?