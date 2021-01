Giulia e Pierpaolo riflessivi dopo il Capodanno pieno di baci. Lei confessa: “Non dormirò mai con lui qui”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo bagordi della notte di Capodanno nella casa del Grande Fratello VIP 5 riflettono su quello che è stato detto dall’esterno ( ennesima dimostrazione di come nessuno da fuori dovrebbe esprimere pareri, proprio per non influenzare nel bene e nel male). Le parole della madre di Pierpaolo non lo hanno influenzato più di tanto, nel senso che il Pretelli si è detto pronto, qualora provasse qualcosa, a vivere la sua storia con Giulia Salemi. L’influencer però, ascoltando anche le parole del suo migliore amico, ha ricordato come ha vissuto l’esperienza due anni fa al fianco di Francesco Monte e si è resa conto di come nell’ultima settimana, abbia dedicato il suo tempo solo a Pier. Ed è per questo che, parlando con Tommaso Zorzi, rivela che cambierà in qualche modo atteggiamento e che comunque non replicherà la storia in casa. Qualora le cose andranno bene con Pierpaolo, si vivranno poi fuori la loro esperienza.

Giulia ha riflettuto anche dopo le parole del suo migliore amico ieri, ed è arrivata a una conclusione.

Le parole di Giulia a Tommaso: le ultime news dalla casa del GF VIP 5

Dovrò filtrarmi, però, questo è vero. Me ne sono resa conto questa settimana. Mi sto rendendo conto che stavo rispostando nuovamente l’asse. Sono venuta qui per riscattarmi e non per innamorarmi. Ne prenderò atto. E’ una cosa bella che è nata ma riservata a fuori, quindi… io due anni dormivo con Francesco Monte, qui dentro non dormirò mai con Pierpaolo. Con Fra ci baciavamo di giorno, notte, ancora di più… si litigava come i pazzi, si piangeva e tutto era molto più complesso. Qui è più conviviale e di gruppo, ne prenderò atto con serenità e senza ansia.

Riuscirà davvero a filtrarsi e a mostrarsi per quello che è anche da sola, senza necessità di essere in coppia?