Le scuse e la dichiarazione d’amore di Belen ad Antonino, lui risponde come nelle favole (Foto)

Una dichiarazione d’amore dietro l’altra tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che distanti dalla pandemia proseguono le vacanze in montagna circondati dalla neve. Una foto dopo l’altra e adesso è soprattutto Belen a svelare quanto sia importante il legame con Antonino e così con immenso romanticismo la favola d’amore prosegue. E’ vero che Belen ci ha messo poco a innamorarsi di un altro dopo le lacrime versate per Stefano De Martino ma è anche vero che l’ex hair stylist sembra davvero l’uomo della sua vita, il compagno capace di renderla felice, di comprenderla fino in fondo. Scatti bellissimi in montagna, anche scatti sensualissimi tra lo specchio e la vasca da bagno, ma è la dichiarazione d’amore di Belen Rodriguez che incanta.

LE PAROLE DI BELEN, LA CANZONE CHE DEDICA AD ANTONINO

C’è una canzone anche per questo periodo della sua vita. Belen così piena di malinconia e così romantica questa volta ha scelto “La musica non c’è” di Coez. Una dedica per il suo fidanzato. Ha scelto la foto che di certo ha scattato lei e ha commentato: “E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco…”. Immediata la risposta di Spinalbese: “E ballo senza musica con te!”.

Dopo il romanticismo arrivano anche le immagini bollenti con Belen Rodriguez nuda nella vasca da bagno, come a volere sottolineare che nel loro rapporto c’è tutto. Un vedo non vedo che ovviamente soddisfa l’altra parte dei follower ma anche chi adesso immagina se Stefano De Martino si sia pentito per la seconda volta di avere lasciato sua moglie.

In ogni caso questa volta è tardi, Antonino Spinalbese sembra davvero l’uomo perfetto per lei. Dopo tante critiche assurde lette sui social, silenzi e risposte della coppia, adesso ci sono gli auguri per il loro amore.