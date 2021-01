Vittorio Cecchi Gori e la giovanissima fidanzata, la rivelazione è di un amico (Foto)

Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fidanzata, un nuovo amore? Ne stanno parlando tutti, certo anche un po’ increduli perché Vittorio Cecchi Gori ha 78 anni e lei 32 (foto). C’è chi però sembra sicuro della loro relazione, di questo amore arrivato anche un po’ inatteso. E’ tra le pagine di Libero che Antonio De Luca, medico legale di Roma e carissimo amico dello storico produttore cinematografico ha raccontato di questo nuovo sentimento, della nuova coppia. Lei sarebbe una giovane attrice di origine cubana. Sembra che De Luca abbia avuto modo di vederli insieme a Capodanno. Tutto è avvenuto come previsto dal dpcm del Governo, ovviamente è necessario specificare, ma al gossip interessa altro: come e quando si è formata la presunta nuova coppia. Vittorio Cecchi Gori ha alle sue spalle due storie d’amore importanti, ovviamente il matrimonio con Rita Rusic e poi il legame con Valeria Marini.

SI CHIAMA BARBARA LA PRESUNTA NUOVA FIDANZATA DI VITTORIO CECCHI GORI

“Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice” e si dice anche che lei potrebbe prendere parte al prossimo film prodotto da Cecchi Gori.

Vittorio e Barbara si sarebbero conosciuti grazie a un’amica di lui. Niente di più classico, accade in tante storie d’amore. Ovviamente non mancano i criticoni che già intravedono poco amore.