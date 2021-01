Vittorio Cecchi Gori e la fidanzata giovanissima, la verità è ben diversa (Foto)

Il gossip aveva aperto il 2021 con la notizia della giovanissima fidanzata di Vittorio Cecchi Gori ma la realtà è un’altra (foto). Sembra infatti che non ci sia nessuna nuova fidanzata per il produttore e che di certo la giovane donna ritratta con lui in uno scatto in casa non sia la sua compagna. 46 anni più giovane di Vittorio Cecchi Gori, solo questa sarebbe la verità e Libero, che aveva annunciato la storia d’amore, corregge tutto e parla di un fraintendimento. In realtà la giovane donna sarebbe un’amica dei suoi collaboratori di casa. Svanisce così lo scoop della fidanzata di 32 anni di Cecchi Gori. Niente aspirante attrice cubana, niente pettegolezzi. Lo spiega anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ma tutti avevamo creduto alle parole di un amico del produttore cinematografico. Si è trattato in realtà di una cattiva interpretazione, niente di più.

NESSUNA FIDANZATA PER VITTORIO CECCHI GORI

Si era parlato non solo di un amore ma anche di un possibile coinvolgimento della giovane donna in un progetto cinematografico. E’ vero che Barbara, sembra sia questo il suo nome, la sera di Capodanno era in casa di Cecchi Gori, ma sembra che non ci sia nessun fidanzamento e che lei in realtà sia una semplice conoscente del padrone di casa.