Fabrizio Corona sposa Lia Del Grosso, la data delle nozze mentre i suoi occhi peggiorano

Chi è Lia Del Grosso, la donna che Fabrizio Corona rivela di sposare a breve? E’ la stessa donna che un mese fa lui stesso aveva detto che non avrebbe sposato. Cosa è cambiato? Ci sarebbe anche la data delle nozze, il giorno del matrimonio di Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Verrà annunciato il 3 febbraio, quindi al momento c’è stato l’annuncio dell’annuncio. L’ex re dei paparazzi ha raccontato a Tutto non solo che per lui non ha più senso temporeggiare, che sposerà davvero Lia, ma che il suo problema agli occhi sta diventando sempre più importante. Non è tutto ma seguiamo un ordine. Ricordiamo che Corona aveva smentito le nozze con lei che è una imprenditrice di 47 anni, che sarebbe a capo di una agenzia che organizza eventi. Oggi dice il contrario, dopo avere smentito le nozze anticipate da Nina Moric e averla accusata di essere ancora innamorata di lui, adesso invece il matrimonio si farà. Nessun matrimonio d’affari, Fabrizio Corona ci tiene a far sapere che si tratterà di un matrimonio tra due persone che si amano. Ma da quanto tempo si amano?

FABRIZIO CORONA HA PAURA DI DIVENTARE CIECO PER UNA MACUMBA

E’ da un po’ di tempo che Corona ha un problema agli occhi, una congiuntivite che sembra ormai diventata cronica, così fa sapere aggiungendo che il rischio è che lui diventi cieco. Non possiamo pensare che scherzi sulla salute, sembra davvero preoccupato ma dice di credere che sia opera di qualcuno che gli ha fatto una macumba.

“Rischio di diventare cieco, soffro di congiuntivite cronica, i miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo”. Chissà a chi si riferisce, magari ha in mente qualcuno. Intanto, attendiamo che arrivi il 3 febbraio per scoprire la data del matrimonio.