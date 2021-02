Orietta Berti, il marito ha perso 16 chili, il Covid sembra non passare mai (Foto)

Orietta Berti e suo marito hanno avuto entrambi il Covid ma è Osvaldo, più fragile a causa di altre patologie, ad avere sofferto di più (foto). La cantante si è ripresa in breve tempo, ha riportato poi una stanchezza di cui era stata avvisata, presto è torna al lavoro, in tv. Per il marito di Orietta Berti invece è stato tutto più complicato, la guarigione e ancora adesso la ripresa. Alla rivista Oggi la cantante confida che Osvaldo ha perso ben 16 chili. Ha temuto per lui, per quella tosse tremenda e la febbre, sembravano non andare più via. Era novembre e la Berti è rimasta positiva al virus per più di un mese, poco dopo il contagio anche per il marito. Entrambi hanno preferito restare a casa, farsi curare a casa. Alla rivista Chi la Berti aveva già raccontato che passato il periodo peggiore suo marito continuava a non riuscire a dormire.

ORIETTA BERTI SUL PALCO DEL FESTIVAL DI SANREMO

Non si è mai fermata, se non per il periodo del contagio, è poi tornata subito al suo lavoro e dopo la paura per il marito adesso è concentrata su Sanremo. C’è bisogno di spensieratezza ma aggiunge che il festival porta anche tanto lavoro, quindi lei è pronta a cantare in qualunque situazione. Non è un problema se non ci sarà il pubblico, pensa che si farà emozionare dall’orchestra. Inoltre, ha confidato che per la prima volta i cantanti dovranno arrivare in teatro già vestiti e truccati: “Ci vorranno abiti che non si stropiccino in auto”.