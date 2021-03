Fedez e la camicia con le iniziali della sua famiglia: per cosa sta la “V” ?

Se c’è uno che sa far parlare di se è Fedez. A pochi minuti dalla sua esibizione sul palco di Sanremo, il rapper è riuscito a conquistare il pubblico sui social. Tutti si chiedono solo una cosa: le iniziali che Fedez ha sulla camicia, rappresentano anche le iniziali della bambina che sta per arrivare? Il cantante in occasione del Festival di Sanremo 2021 ci vuole rivelare che la bambina che nascerà a giorni, potrebbe chiamarsi Vittoria o magari Vita o magari Venere? Per molti non ci sono dubbi: Fedez ha deciso di fare questo regalo a chi lo segue con grande affetto e ha dato qualche indizio in merito al nome della piccola che sta per nascere. Tra l’altro lui e il piccolo Leone indossano anche la stessa camicia. Ma qualcuno fa anche notare che la V potrebbe essere semplicemente la V di Versace. E secondo voi?

Le parole di Fedez però fanno pensare che quella V sia proprio l’iniziale del nome scelto per Baby Girl, la piccola che potrebbe nascere a giorni, anche se Federico spera che aspetti la fine del Festival in modo da poter essere sul palco ma anche in sala parto al fianco di Chiara Ferragni!

Il nome della bambina di Fedez e Chiara Ferragni inizia per V?

La frase postata sui social da Fedez sembra non lasciare dubbi:

F. C. L. V. 💖💫

La mia famiglia mi copre le spalle

Per il momento non sappiamo davvero molto, anche perchè Fedez si sta preparando per salire sul palco di Sanremo 2021 ma lo vuole fare con un regalo davvero dolcissimo alla sua famiglia. Un gesto unico e speciale che sta davvero facendo sognare chi ama i Ferragnez!

E secondo voi, come si chiamerà la bambina di Fedez e Chiara Ferragni? Per molti il nome sarà Vittoria, anche perchè il cantante fa proprio il gesto della vittoria con le dita, come fa anche il piccolo Leone.