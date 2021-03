Belen fortunata: Antonino cucina, la coccola e le asciuga i capelli (Foto)

Belen Rodriguez ha trovato l’uomo dei sogni, Antonino Spinalbese è il suo principe azzurro moderno. L’ex hairstylist ha mani solo per i capelli della sua fidanzata, è infatti lui ad occuparsi della sua chioma. Nel bagno di casa Belen si rilassa e riprende tutto mentre lui sistema i suoi capelli. Sono innamorati e felici, sono in dolce attesa della loro bimba. Belen asseconda le sue voglie, la gravidanza per lei non è uno stato di grazia, non le piace la trasformazione del corpo, ma si lascia coccolare dalla buona cucina di Spinalbese. Antonino ha preparato per la cena un bel piatto di pasta, continua a saltarlo in padella un attimo prima di servire nei piatti. Tre a cena e sono ovviamente Belen, Santiago e lui, non c’è nessun altro se non il festival di Sanremo in tv.

BELEN RILASSATA CON ANTONINO SPINALBESE

Scene di vita quotidiana e lui sembra sia il più normale e speciale di tutti i suoi ex. Antonino Spinalbese è l’uomo da sposare e scommettiamo che prima o poi le nozze ci saranno. Quando nascerà la bimba, quando Belen avrà il divorzio da Stefano De Martino, quando saranno pronti per quella che per molti è solo una firma e non serve a tenere unite due persone.