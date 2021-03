La torta di compleanno di Leone: Chiara Ferragni mostra la festa per i suoi tre anni (Foto)

Tre anni oggi per il piccolo Leone: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez festeggia un altro compleanno in lockdown, come tanti altri bambini. La torta dei tre anni di Leone non poteva che essere con tanti supereroi, tutti indispensabili in questo periodo. Leone è tra loro, lui è Batman. Grande festa oggi a casa del rapper e dell’influencer, non si festeggia solo il papà ma anche la nascita del primo figlio. Il messaggio di Fedez è dolcissimo, per il papà il suo piccolino è il suo migliore amico, il suo tutto. Spera per lui che presto si torni alla normalità, perché Leone non ha ancora scoperto del tutto la socialità. Mentre Chiara Ferragni è in ansia in attesa che arrivi il momento del parto, tutta la casa si trasforma con tanti colori e palloncini.

LA TORTA DI COMPLEANNO DI LEONE CON TANTI SUPEREROI

“Ti amiamo all’infinito amore” scrive la Ferragni in rosa stringendo il festeggiato che è felice per la sua torta Super Leo. Tutti fanno il segno della “V” che è l’iniziale del nome scelto per la sorellina in arrivo. Tanti palloncini colorati in casa e Leo corre da un gioco all’altro e come sempre assaggia tutte le cose buonissime preparate per lui e il suo papà.

Doppia torta per Leo perché molto probabilmente quella di Super Leo è solo di scena, è finta. Deliziosa quella preparata con il nome Leo.