Sorpresa per Flavio Briatore che festeggia il compleanno con Elisabetta Gregoraci (Video)

Un compleanno con poche persone per Flavio Briatore ma festeggiato con la sua famiglia: Elisabetta Gregoraci e Nathan. Qualche foto e qualche video per il compleanno di Briatore che ringrazia felice la sua ex moglie e il loro figlio. Non gli serve altro, lo confida dopo avere soffiato la candelina sulla piccola torta al ristorante durante il pranzo con Elisabetta e dopo avere mostrato la torta a quattro piani. Due torte per l’imprenditore che ha compiuto 71 anni e festeggia anche i suoi successi: i nomi dei suoi locali trionfano sulla torta che mostra orgoglioso. Più di tutto però sembra orgoglioso della sua famiglia, per lui Elisabetta Gregoraci è ancora e sempre la sua famiglia, la ringrazia nelle storie Instagram mostrando loro tre insieme al ristorante mentre festeggiano.

FLAVIO BRIATORE RINGRAZIA TUTTI PER GLI AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Il suo grazie alla Gregoraci emoziona la showgirl e conduttrice che risponde con l’emoji innamorata e a questo punto in molti si chiedono se la coppia sia tornata insieme, se tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è davvero amore. Forse sono solo bravissimi a mantenere unita la famiglia per il figlio, per l’amore che li ha legati per anni.

Quando la Gregoraci era nella casa del GF Vip sembrava dovessero uscire fuori chissà quali verità ma alla fine tutto si è risolto con la giusta diplomazia, evitando di mettere in piazza troppi affari di famiglia. Il divorzio è già stato firmato? Mentre Ely canta “Tanti auguri” al papà di suo figlio dopo il pranzetto in famiglia, in tanti fanno il tifo per loro due.

“Vi auguro tanta salute, se c’è quella gli anni non contano” commenta Briatore ringraziando di cuore tutti per gli auguri. Davvero carina la torta di Flavio, ci sono tutti i suoi successi ma soprattutto il più bello: la famiglia grazie ad Elisabetta e Nathan.