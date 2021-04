Aldo Montano presenta la sua famiglia al completo (Foto)

Per Aldo Montano è la foto più bella in posa per la rivista Chi, è lo scatto del campione con la sua famiglia. Montano sta per terminare la sua carriera agonistica ed è pronto a dedicarsi completamente alla famiglia, alla moglie e ai figli, cosa che non avrebbe mai immaginato fino a qualche anno fa. Il campione di scherma ha vinto la sua medaglia più bella, un podio che lo riempie di gioia e orgoglio. Aldo Montano attende le prossime Olimpiadi e poi chiuderà la sua brillante carriera per continuare quella da papà, anche se di certo avrà già in mente anche altro, è giovanissimo. Per il momento posa con i suoi amori più grandi.

ALDO MONTANO SU CHI CON I FIGLI E OLGA PLACHINA

Il matrimonio, la nascita di due figli ma tutto vissuto senza riflettori, solo gli annunci delle nozze già celebrate, delle dolci attese e delle nascite, per il resto la sua vita resta privata e protetta. Quattro anni fa la nascita di Olimpia, la sua bimba che lo fa arrabbiare tantissimo, come tante piccole pesti sanno fare, ma è poi meraviglioso per lui coccolarla e farsi abbracciare. Il 27 marzo è nato Mario, che sembra sia un vero angelo, già paziente.

Aldo Montano è felice e immagina già come potrebbe essere il futuro non solo accanto alla splendida Olga Plachina ma anche pensando che magari uno due figli potrebbe seguire le sue orme nello sport: “Sarei felice e gli darei una mano per raggiungere i suoi obiettivi”. La sera non vede l’ora di tornare dai suoi bimbi, da sua moglie: “La piccolina mi fa incavolare da morire, ma è adorabile nell’abbraccio della sera, e Mario che ha già una pazienza infinita”. Prosegue la storia d’amore iniziata con un colpo di fulmine. Bellissime le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, meravigliosi i figli della coppia, tenerissimo il piccolo Mario.