Chiara Nasti e Zaniolo amore già al capolinea?

Che cosa sta succedendo tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo? In queste ultime ore il web si sta infiammando su di loro e il gossip sulla fine del loro amore non tace, anzi. Partiamo dal principio perché su Chiara e il calciatore si è sempre parlato molto. Zaniolo, dopo aver chiuso con la fidanzata storica Sara Scaperrotta e dopo il gossip del flirt con Madalina Ghenea, sembrava aver finalmente trovato serenità in amore al fianco della nota fashion blogger. Tra critiche varie ed eventuali da parte di fan ed haters, loro hanno continuato a stare insieme ma adesso le cose sembrano cambiate e forse in maniera definitiva. Vediamo che cosa è successo tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati? Gli indizi social non lasciano troppi dubbi

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sarebbe già terminata e non sembra affatto ‘solo’ un gossip. Gli indizi arrivano direttamente dai social network. Su Instagram, infatti, Chiara e Nicolò non si seguono più e perché mai due fidanzati dovrebbero smettere di seguirsi? Ci pare abbastanza palese. Ma non è finita qui perché sul profilo della Nasti love è praticamente impossibile trovare un post in compagnia di Zaniolo. L’influencer ed imprenditrice ha cancellato ogni traccia dello sportivo dal suo account e anche sull’Instagram di Nicolò non compare il volto di Chiara. Tutti questi indizi portano quindi a pensare che la loro relazione che tanto aveva fatto discutere è arrivata al capolinea. Ovviamente non c’è nulla di certo, da parte dei due protagonisti non è arrivata nessuna conferma o smentita sulla fine dell’amore.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti si sarebbero lasciati ma sono stati avvistati insieme

C’è da dire che sui social network è esplosa una nuova bomba perché Chiara sarebbe stata avvistata mercoledì, durante la mattina, proprio a casa di Nicolò. Questo potrebbe alzare qualche piccolo dubbio ma magari si sono visti per altri motivi. Non ci resta che attendere per capire qualcosa in più sulla fine dell’amore tra la Nasti e Zaniolo. Continuare a seguirci per scoprire come andrà a finire.