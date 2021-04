Andrea Zenga ha tradito Rosalinda? Tutta la verità

Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? E’ un dubbio che i fan della coppia hanno già da un po’ di tempo. Tutto è iniziato a causa di un profilo Twitter. Agent Beast, questo il nome dell’account che già durante la programmazione del Grande Fratello Vip 5 ha più volte rivelato dei retroscena o delle anticipazioni sul gioco e sui concorrenti, ha insinuato che ci sia una terza persona tra i Zengavò. A suo dire, infatti, ci sarebbe una donna matura e facoltosa. Si parla addirittura di una relazione falsa tra Andrea Rosalinda che richiama facilmente le favole di Adua Del Vesco. A rispondere sul gossip sono stati i diretti interessati.

Rosalinda Cannavò parla del gossip sul tradimento del fidanzato Andrea Zenga

La prima a parlare della questione è stata Rosalinda Cannavò. “Ormai sono abituata a leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati” ha affermato l’attrice. “Le persone si nascondono dietro i profili ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake” ha così continuato Rosalinda. “La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto” ha poi chiuso a tal proposito la Cannavò che dunque non ha nessun dubbio sulla fedeltà del suo ragazzo conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Andrea Zenga e il presunto tradimento a Rosalinda Cannavò: “Ho l’amante? La prendo a ridere”

Alla replica di Rosalinda si è aggiunta anche quella di Andrea. “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco ma la prendo a ridere” ha così affermato Zenga Junior.

I due nel frattempo continuano a mostrarsi insieme sui social network in barba agli haters eppure sono veramente tanti quelli che non credono ancora a questa storia d’amore.