La torta di Maelle per festeggiare il compleanno di Vittorio Garrone in famiglia (Foto)

Antonella Clerici non delude mai e dopo avere fatto gli auguri in diretta per il compleanno di Vittorio Garrone mostra sui social anche la torta che Maelle ha preparato per il festeggiato (foto). La figlia di Antonella Clerici adora cucinare e ancora di più fare dolci, è diventata bravissima e non fa mai mancare le sue torte al festeggiato di turno. Ieri il compagno di Antonella Clerici ha compiuto 55 anni, un giorno di festa da trascorrere con la famiglia e non solo per il periodo che stiamo vivendo. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno adora la casa nel bosco che condivide con Vittorio, la casa dove non si ritrovano mai in pochissimi a tavola. Con la coppia non c’è solo Maelle ma spesso ci sono i figli di Garrone. Una famiglia allargata bellissima, questo è il regalo prezioso che possono condividere e apprezzare ogni volta.

BUON COMPLEANNO VITTORIO GARRONE – GLI AUGURI DI ANTONELLA E LA TORTA DI MAELLE

Ieri mattina Antonella Clerici ha postato foto e auguri per il suo compagno, poi non ha resistito e in diretta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ha approfittato della tv per uno scopo personale, dolcissimo, gli auguri all’uomo che l’ha resa felice.

Ha tanto da festeggiare Antonella in questo periodo, ha costruito tanto e adesso raccoglie i frutti di tutto, non solo nella sua vita privata ma anche nel lavoro. Grandi numeri per il suo E’ sempre mezzogiorno, un programma tutto suo, costruito per lei. Quasi il 17% di share, numeri che non si vedevano da tempo nella fascia del mezzogiorno di Rai 1.

Di certo dopo la torta con la panna e le fragole per Vittorio la bellissima Maelle preparerà altri dolci per la sua mamma: c’è sempre qualcosa da festeggiare.