Il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Ross McCall arriva dopo anni di fidanzamento

Un dolcissimo gossip per Alessandra Mastronardi perché sembra che stia per sposarsi. Matrimonio in vista per l’attrice e Ross McCall e a rivelare l’indiscrezione è ancora una volta Sandro Pirrotta a Ogni mattina. Su Tv8 Pirrotta ha rivelato che Alessandra Mastronardi e l’attore originario di Port Glasgow sono pronti per le nozze. Il dolce pettegolezzo potrebbe essere vero, in genere l’esperto di gossip non sbaglia ma c’è da dire che non è la prima volta che si vocifera di matrimonio per la Mastronardi. La coppia è solida, stanno insieme da parecchi anni ma c’è adesso quell’anello al dito che fa parlare di imminenti fiori d’arancio.

L’ANELLO DI FIDANZAMENTO DI ALESSANDRA MASTRONARDI, LE PAROLE DEL COMPAGNO

Un dono prezioso arrivato nel giorno della festa della donna, non a caso. Una foto in bianco e nero e al dito della Mastronardi brilla un anello. “Ho scelto l’eleganza e la classe. Ho scelto l’intelligenza e la forza. Ho scelto l’ammirazione e il cuore. E sei sempre tu” ha scritto McCall e Alessandra ha risposto semplicemente “Amore mio…”.

C’è però la rivista Grazia che ha riportato i commenti della coppia sul matrimonio: “Ora ci piacerebbe ma non sappiamo quando: con il Covid è tutto complicato, dobbiamo unire due continenti e tre paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Italia). Prima che succeda passerà del tempo”. Dal canto suo Sandro Pirrotta ha parlato di matrimonio imminente, di nozze in arrivo per questa estate.

Inoltre stando sempre alle indiscrezioni del giornalista il matrimonio rispetterebbe la tradizione: in Italia, nel paese di origine della sposa. Se davvero è uno scoop di certo la rivelazione non ha avrà fatto piacere all’attrice, lei è da sempre molto riservata, anche più del suo compagno. Difficile vedere sui social uno scatto con Ross, rare le loro foto insieme, molto più facili vederli sul red carpet.