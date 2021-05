Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: prime foto di coppia e tatuaggio della verità

E’ arrivato il momento di ufficializzare la relazione ma per chi segue il mondo del gossip, non racconteremo nulla di nuovi. Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore: è il pilota Stefano Coletti. Non è la prima volta che sentite fare questo nome perchè mentre la Gregoraci era nella casa del Grande Fratello VIP 5 , di Stefano fuori si parlava, eccome se si parlava. In realtà della sua possibile frequentazione con la Gregoraci si era parlato anche in estate, quando erano uscite delle foto dei due insieme in barca ma si era detto che si trattava di un istruttore…E invece quel bocciolo d’amore era appena fiorito. La Gregoraci ha sempre detto di essere single mentre era nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma qualcuno che la stava aspettando fuori probabilmente c’era e quel qualcuno, come dimostrano oggi le storie dei due insieme sui social, era proprio Stefano. Gli aerei, i colpi sul cuore: tutti segnali che erano stati ampiamente decifrati ma sempre smentiti.

Un articolo dell’ottobre 2020 con le foto di Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

Travolti dalle critiche per questa relazione ( insultare, minacciare o offendere sui social non è mai cosa buona e giusta), i due hanno reagito in modo diverso. Elisabetta Gregoraci non ha ancora detto nulla mentre Stefano ha voluto precisare che lui ed Elisabetta si frequentano solo da due mesi. Ma pensate il caso, sul braccio di Stefano Coletti, campeggia la frase che era volata sui tetti di Cinecittà mentre Eli Greg era in casa: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Quando si dice il caso, appunto…

Stefano ha voluto fare, come dicevamo i precedenza, una precisazione dai social: “Vedo tanti insulti. Quindi ci tengo solo a dire che Elisabetta Gregoraci ed io non stavamo assieme prima del GF Vip. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi 2 mesi. Allora non è una bugiarda come state insinuando”.