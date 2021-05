Le lacrime di Ida Platano a Uomini e Donne: pensa ancora a Riccardo dopo anni?

Vi avevamo detto che le puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni sarebbero state molto molto movimentate e infatti dopo la prima parte vista ieri, oggi è proseguita la lite tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. Lite nella quale oggi è stata coinvolta anche Ida. In realtà abbiamo visto ben poco, e visto che erano tante le anticipazioni circolate in rete possiamo dire che probabilmente è stata tagliata una parte. Nelle anticipazioni infatti, il pubblico presente in studio aveva raccontato che Riccardo aveva puntato il dito anche contro Ida. Anche la Platano a detta del suo ex aveva in passato allungato il brodo solo per avere visibilità. Questa parte non è stata mandata in onda magari la vedremo domani, in un eventuale ritorno di Riccardo.

Al momento però ci vogliamo concentrare su un altro aspetto. Ida Platano e il suo interesse per Riccardo.

Ida Platano ancora persa di Riccardo Guarnieri?

La dama è tornata in studio dicendo più volte di essere pronta per voltare pagina. Lo aveva fatto qualche settimana dopo le registrazioni della scelta di Riccardo e Roberta che avevano lasciato lo studio. Poi nelle puntate successive se li era ritrovati davanti a raccontare della loro relazione. Non era apparsa del tutto indifferente e il pubblico lo aveva fatto notare più volte. Ida ha sempre ribadito di non essere affatto interessata a Riccardo anzi, di essergli totalmente indifferente. Nel corso di queste nuove puntate però, gli interventi di Ida sono stati sempre più forti. Anche oggi, la sua rabbia contro Riccardo e il continuare a parlare sopra mentre i due al centro raccontavano le loro cose, è sembrato un modo di volere a tutti i costi essere al centro dell’attenzione. E la scenata fatta da Ida non è passata inosservata, come non sono passate inosservate anche le sue lacrime.

Il pubblico che segue da casa Uomini e Donne non ha dubbi: Ida è ancora persa di Riccardo, anche se continua a negarlo. Non ha voltato pagina e sente ancora qualcosa per lui. Forse non è amore ma un legame che non ha mai spezzato, difficile a dirsi. Forse una ossessione ecco. Ma quelle lacrime oggi, a detta di molti, non erano lacrime di rabbia o di delusione ma lacrime di una donna ferita perchè prova qualcosa.

E voi cosa ne pensate di questa storia, Ida in qualche modo continua ad avere nella testa Riccardo?