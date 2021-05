Giorgia Palmas mostra le prove dell’abito da sposa e rivela l’odissea delle nozze (Foto)

Altre stories per raccontare le sue nozze: Giorgia Palmas su Instagram mostra la scelta dell’abito da sposa o meglio le prove dell’abito bianco (foto). Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno realizzato il loro sogno ma solo a metà. Si sono sposati con rito civile e attendono tempi migliori per celebrare le nozze in chiesa. Nell’attesa l’ex velina di Striscia la notizia racconta anche l’odissea per arrivare fino al primo sì, alle prime promesse. Sono marito e moglie, sono felici ma c’è ancora l’abito da sposa più bello da indossare. Quello lo vedremo solo dopo il matrimonio in chiesa ma intanto la Palmas mostra un altro abito che ovviamente non ha scelto ma che evidentemente le piaceva molto.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI LA PRIMA DATA DEL MATRIMONIO E IL SEGUITO

Avevano deciso di sposarsi a marzo 2020 ben prima di sapere dell’arrivo di Mia, hanno poi dovuto spostare tutto, cambiare i programmi, un po’ per il pancione e un bel po’ per il Covid. Ci hanno provato con il 9 dicembre ma anche quella data è saltata. Il 12 maggio non hanno voluto più rimandare e per sposarsi hanno scelto la cornice di Palazzo Reale a Milano e una cerimonia con soli familiari e testimoni. Per festeggiare casa degli sposi, per il party in gran stile ci sarà tempo.

L’ABITO DA SPOSA DI GIORGIA PALMAS

Per il sì in chiesa indosserà un abito dell’Atelier Emè, la stessa casa di moda scelta per il completo giacca pantalone bianco. Un blazer smoking in crepe couture con revers e filetti tasche in raso lucido e una fusciacca staccabile in crepe. I pantaloni sigaretta dello stesso tessuto e le scarpe rosa glitterate di Casadei. Ovviamente anche l’abito mostrato durante le prove è della stessa maison.

Filippo Magnini elegantissimo come Giorgia con uno stile classico e abito un bottone taglio smoking di Alessandro Martorana in tessuto inglese.