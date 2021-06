Ilenia Lazzarin, matrimonio finito ma pubblica l’ecografia di due gemelli

Ilenia Lazzarin ha mantenuto il segreto in questi mesi ma il suo matrimonio è finito da circa un anno. A scoprirlo i follower su Instagram dopo che l’attrice ha pubblicato un’ecografia di due gemelli. Per Ilenia Lazzarin un gioco, un modo per scoprire chi legge i post fino in fondo e chi si ferma solo all’immagine. In realtà non è l’ecografia dei suoi bimbi in arrivo ma dalle sue parole e dai commenti dei suoi amici e colleghi si intuisce che c’è altro. Per Ilenia è impossibile restare incinta in questo periodo perché è tornata single ormai da tempo. Il matrimonio dell’attrice di Un posto al sole aveva emozionato tutti, così romantico, a Posillipo. La sposa in abito bianco e con il pancione, la Viola Bruni di Unpas era al settimo cielo circondata dai suoi colleghi di set.

ILENIA LAZZARIN SEPARATA DAL MARITO

Ilenia Lazzarin e Roberto Palmieri si sono separati ma lei non desidera parlarne, risponde a una fan che le chiede se è vero che si sono lasciati e aggiunge anche che non ne vuole parlare. A chi ha insistito chiedendo se sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio ha risposto di sì, niente altro.

“Sembra che questa estate sia iniziata più calda del solito per noi. Abbiamo avuto una grande sorpresa! Questi due stanno lì da 7 settimane uno nascosto dietro l altro….anche se inizialmente è stato una shock è comunque un’immensa gioia. Soprattutto il pensiero che siano due!!” qualcuno ha pensato che con questo post e l’immagine dell’ecografia fosse davvero incinta. C’è chi le ha fatto gli auguri e chi leggendo tutto fino in fondo è scoppiato a ridere. “Sinceramente non sappiamo nemmeno chi siano i genitori e di chi sia questa ecografia… Ma siamo felici per loro!”. “vediamo che legge fino alla fine o chi guarda solo le figure” ha concluso Lazzarin divertendosì un po’.