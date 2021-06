Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano l’anniversario di matrimonio (Video)

Era il 28 giugno del 2006 e Mara Venier e Nicola Carraro urlavano il loro sì, oggi festeggiano i 15 anni di matrimonio. Continua ad emozionarsi Mara Venier ogni volta che scrive una dedica d’amore a suo marito, per ogni anno che passa dal giorno delle nozze. “Buon anniversario amore mio… – ha scritto la conduttrice su Instagram… – 15 anni oggi, saranno 21 a settembre – una bella risata e conclude – chi l’avrebbe detto…”. Bellissima in abito da sposa Mara pubblica anche un video, sono le immagini del giorno del matrimonio già viste a Domenica In quando ha avuto ospite Walter Veltroni, è stato lui ad unirli in matrimonio. Emozioni su emozioni per la conduttrice di Rai 1 che ieri ha chiuso la stagione facendo il pieno di ospiti che adora e di ascolti. Non è un periodo semplice questo per lei ma può contare sempre non solo sul pubblico ma soprattutto sulla sua famiglia, sul suo Nicola.

LA FOTO SCELTA DA NICOLA CARRARO PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

E’ lo scatto in cui Mara Venier come sempre ride ma mostra la fede. Dietro si notano gli amici più cari e soprattutto c’è Elisabetta, la figlia della Venier. “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di fidanzamento fa 21 anni e siamo maggiorenni” scrive Nicola orgoglioso di sua moglie e di come ha portato avanti anche questa edizione di Domenica In.

“Qui c’è l’amore mio, l’amore della mia vita e mia figlia, l’amore della mia vita” commenta Mara mostrando un breve video. Nicola e sua figlia Elisabetta passeggiano mano nella mano e la Venier ruba questo momento che la fa commuovere.

La settimana scorsa sono andati a Pietrelcina, il paese natale di Padre Pio, da cui hanno ricevuto tanta serenità. E’ Carraro ad invitare tutti ad andare a visitare quei luoghi perché regalano tanto. Adesso è tempo di vacanze per la coppia che oggi festeggia ancora una volta l’amore vero.