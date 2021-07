Antonella Clerici e Vittorio Garrone per la vittoria dell’Italia: “Il segreto è tutto qui”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone ieri sera hanno seguito la partita dell’Italia organizzando una cena con pochi amici nella casa nel bosco. Dopo una giornata in piscina tra il verde è arrivata la scelta sul cosa indossare per la serata. Il tricolore è sempre la scelta migliore e Antonella Clerici ha scelto dei bermuda bianchi con una camicia verde, per aggiungere il rosso un foulard legato al collo. Tricolore anche sul viso, tavola apparecchiata nel colore giusto e per Vittorio Garrone una maglia azzurra. La bandiera italiana sistemata anche sotto la tv e per scaramanzia anche l’aglio. Tutti gli italiani ieri sera hanno seguito la finale urlando poi per la vittoria. Siamo campioni d’Europa ma Antonella Clerici va oltre dando la sua personale interpretazione del legame tra Vialli e Mancini e della forza degli Azzurri.

ANTONELLA CLERICI: IL SEGRETO DELLA VITTORIA DELL’ITALIA

Questa mattina la Clerici ha scelto una foto simbolo della vittoria degli Europei, lo scatto dell’abbraccio tra Vialli e Mancini. Passato e presente, vita vissuta sui campi di calcio e non solo. “Il segreto forse è tutto qui. In questo abbraccio di gioia e lacrime. Nella storia di un’amicizia senza fine. Nel fare squadra intorno a loro con l’esempio di una grande coesione. Abbracci che non dimenticheremo… e per chi ha amato Vialli e Mancini nella mitica Samp questo abbraccio è ricco di tanti significati”.

Le lacrimi di Mancini hanno emozionato tutti, di contro gli inglesi che non hanno onorato la medaglia. Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno mostrato l’esplosione di gioia prima e dopo la partita condividendo con i follower lo stesso orgoglio.

Tra i commenti alla foto di Vialli e Mancini postata dalla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno: “Questo è lo sport del rispetto e dell’amicizia noi saremmo stati più sportivi degli inglesi per come si sono mostrati alla fine….ma noi trionfiamo al di sopra di tutto viva azzurri”, magari potremmo andare anche oltre i campi di calcio.