La risposta di Veronica Ciardi è la fine dell’amicizia con Sarah Nile

Se Sarah Nile pensava di essere lei a mettere la parola fine all’amicizia con Veronica Ciardi dovrà ricredersi perché è la moglie di Bernardeschi a compiere l’ultimo atto. Veronica Ciardi e Sarah Nile sono state le indimenticabili protagoniste di una delle edizioni più fortunate del Grande Fratello. Sul loro legame si è costruito di tutto e loro due hanno sempre fatto molto per fare credere in un amore più che in un’amicizia. Il tempo è poi passato ed entrambe hanno creato la loro famiglia diventando mamme e adesso anche mogli. Da poche ore Veronica ha sposato Federico Bernardeschi e inevitabilmente il loro matrimonio ha suscitato l’interesse di tutti. Il calciatore si è sposato nel giorno del compleanno della mamma delle sue figlie ma era anche il giorno dopo il ritorno da Londra, dopo la vittoria agli Europei. Una folla di persone arrivata davanti alla Basilica per vedere gli sposi; le telecamere della Rai e ovviamente la notizia è arrivata anche a Sarah Nile. Tutti pensavano che ci sarebbe stata anche lei tra gli invitate alle nozze e invece Veronica Ciardi non l’ha invitata e non le ha nemmeno spiegato il motivo.

LA RISPOSTA DI VERONICA CIARDI ALLA DELUSIONE DI SARAH NILE

Sarah delusa ne ha cantate quattro sui social alla sua amica, forse ha davvero esagerato. La risposta della sposa è stata chiara: Veronica Ciardi ha rimosso la Nile dai suoi follower e senza dire nemmeno una parola. Dopo tutte le parole dell’ex amica non c’era bisogno di aggiungere altro. Un addio definitivo a questo punto, l’amicizia speciale tra le due ex gieffine sembra ormai finita per sempre.

Dicono che Bernardeschi fosse geloso del loro rapporto e che magari avere Sarah alle nozze sarebbe stato anche imbarazzante, ma Veronica al matrimonio dell’amica napoletana c’era ed era anche felice di esserci.

“Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare” aveva tuonato la modella ma la signora Bernardeschi ha eliminato qualunque dubbio cancellandola per sempre dalla sua vita.