Dopo il matrimonio per Veronica Ciardi e Bernardeschi arriva il terzo figlio?

In esclusiva su Chi questa settimana tutte, ma proprio tutte le immagini del matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi. Ma non solo, nel corso della cerimonia che si è tenuta il 13 luglio a Carrara, è stata battezzata, la seconda figlia di Veronica e Federico. Solo i familiari e gli amici più intimi sapevano che Federico e Veronica avevano avuto una seconda figlia, l’arrivo di questa piccolina ha incuriosito tutti i paparazzi che non si aspettavano di vedere anche una seconda creatura. Nè Veronica nè Federico infatti, avevano presentato sui social la piccola. Ma c’è anche un’altra notizia: sembra proprio che Deva e Lena presto avranno una sorellina o un fratellino. La famiglia si sta allargando? Si parlerebbe anche di questo nel prossimo numero della rivista Chi, in edicola da oggi in tutta Italia.

Per Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi terzo figlio in arrivo?

Le prime indiscrezioni vengono lanciate proprio dalla rivista Chi, con le anticipazioni sui servizi di questa settimana.

Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora“.

Nell’intervista rilasciata per la rivista Chi, Veronica racconta anche come è nata la sua storia d’amore con il calciatore della Juventus, una storia che ha incontrato diversi ostacoli ma che alla fine ha visto trionfare l’amore: “Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui“.

Non possiamo quindi che fare i nostri migliori auguri alla coppia. Non solo per la bella notizia delle nozze ma anche per l’arrivo del terzo figlio. Solo una intenzione o Veronica è già incinta? Correte in edicola per scoprirlo!