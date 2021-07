Alessio Boni papà bis: l’annuncio è col pancione della moglie

Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta, la sua bellissima moglie è in dolce attesa e ha già un gran pancione. E’ Nina Verdelli a dare l’annuncio con il post più dolce. La giornalista in costume è un incanto, in braccio ha il primogenito nato a marzo del 2020 e mostra il ventre con una gravidanza già avanzata. La discrezione è di casa per Alessio Boni e Nina Verdelli ma l’annuncio è arrivato dai social prima che il gossip si accorgesse del secondo figlio in arrivo. A poco più di un anno dalla nascita del piccolo Lorenzo è in arrivo un altro figlio, per la gioia di mamma e papà che vorrebbero una famiglia grande. Uno scatto in bikini e l’annuncio con cui Nina svela anche il sesso del secondo figlio.

PER ALESSIO BONI E NINA VERDELLI ARRIVA UN ALTRO MASCHIO

Un pulcino in braccio e un altro in arrivo, Nina commenta di due boys ed è così che la famiglia si allarga. Un bel regalo per l’attore che lo scorso 4 luglio ha compiuto 55 anni. E’ diventato genitore con qualche anno in più del previsto e deve la sua nuova felicità alla giornalista 37enne figlia di Carlo Verdelli e Cipriana Dall’Orto, ovvero lui direttore di Sette, Vanity Fair e Gazzetta Dello Sport, lei direttrice di Donna Moderna. Nina è figlia d’arte e come Alessio Boni anche lei tiene molto alla privacy.

Li ricordiamo però bellissimi e unici nel loro primo red carpet con il figlio nel passeggino, genitori attentissimi al loro piccolo. Hanno deciso di svelare tutto ai follower, regalando nuovi dettagli della loro vita privata ma non troppi.

A lungo in passato Alessio ha pensato di adottare un bambino, poi nella sua vita è arrivata Nina e adesso dopo 4 anni d’amore sono già quasi in 4. Era lei la donna giusta, quella che aspettava.