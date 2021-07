Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli innamoratissimi a Maratea: gli scatti dell’estate (Foto)

Dopo essere stati ospiti al Giffoni Film Festival, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono diretti a Maratea. Nella splendida cornice che si trova in provincia di Potenza, i due ex gieffini si stanno concedendo qualche ora di relax. Bisogna comunque dire che per i due non manca mai il lavoro tra un adv su Instagram e l’altro, Pierpaolo ha anche trovato l’occasione di esibirsi con il suo singolo dell’estate intitolato L’estate più calda con Giorgiogina. Insomma, Giulia e Pierpaolo dopo l’esperienza da record nella casa più spiata d’Italia non si sono più lasciati ma anzi sembrano più uniti di prima oltre che innamoratissimi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme a Maratea: le foto più belle della coppia in Basilicata

La nuova tappa estiva dei Prelemi è quindi la Basilicata. Sono arrivati a Maratea da poche ore eppure hanno già deliziato i fan tra storie e post direttamente dalla meta turistica italiana. Una coccola al sole, le cene e i sorrisi che dimostrano quanto Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi siano sinceramente innamorati l’uno dell’altra. E allora, a questo punto, vediamo qualche scatto pubblicato direttamente sui social network dalla bellissima coppia lanciata dal Grande Fratello Vip:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più uniti e innamorati: l’estate 2021 prosegue a gonfie vele a Maratea

C’è sicuramente chi avendoli visti o seguiti al GF Vip 5 ha creduto in questa storia d’amore fin dai primi momenti. C’è chi invece pensava che fosse una relazione finta, una sorta di business per farsi pubblicità all’interno del reality. Il programma è ormai terminato da mesi e i Prelemi non si sono mai separati a dimostrazione che il loro sentimento è più che vero. Adesso la loro estate 2021 prosegue a Maratea e i fan sono già tutti in attesa di nuove foto social della bellissima coppia. Anche noi non aspettiamo altro!

E voi che cosa ne pensate di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Tra loro sembra andare tutto davvero a gonfie vele e questa storia funziona alla grande. Quando c’è un amore così bello, non possiamo che esserne felici e fare il tifo per loro!