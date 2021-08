Pamela Prati ha trovato la sua anima gemella ma Angelo non è il suo fidanzato

Pamela Prati sorprende di nuovo, questa volta parla di anima gemella ma il ragazzo con cui si lascia fotografare per la rivista Chi non è il suo fidanzato. Chi è Angelo Rifino? Di certo è la persona che rende felice Pamela Prati e infatti è lei a commentare al settimanale di gossip che lui la rende felice, che lui vive per lei. Forse la showgirl esagera ma prima che qualcuno possa fraintendere aggiunge subito che Angelo è solo un amico speciale, molto speciale. Ringrazia Alfonso Signorini per l’intervista pubblicata su Chi, per le bellissime foto e poi chiarisce che Angelo prima era un suo fan e poi è diventato una persona molto importante nella sua vita.

PAMELA PRATI SU CHI CON L’AMICO SPECIALE, ANGELO RIFINO

“Si chiama Angelo e no, non è il mio fidanzato” così la Prati mette subito tutto in chiaro perché in tanti non hanno ancora dimenticato il suo vecchio e inesistente amore, tutto il gossip che per lungo tempo si è occupata di lei, di un matrimonio impossibile e di figli adottati. Era tutto falso e la chiarezza in quel caso non c’è stata fino alla fine.

Parlando di Angelo su Chi ha spiegato: “Prima lui era un mio fan e poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me regalandomi gioia e tanto amore”. Poi la conclusione di Pamela Prati: “Oggi sono felice ma lo dico sottovoce”. Anche questa volta il tutto è un po’ confuso ma sembra certo che non Pamela Prati e Angelo non siano una coppia.

La showgirl invita tutti i suoi fan a comprare la rivista in edicola da oggi, a leggere l’intervista di Gabriele Parpiglia: “Parpiglia ha trascritto perfettamente quanto per l’amicizia abbia un valore inestimabile. Voi che mi seguite soprattutto su Instagram sapete quanta gioia mi trasmette il mio caro amico e quanto ci divertiamo insieme, credo che da queste foto (su Chi) si veda” ed è su Chi che racconta di questa amicizia speciale nata grazie a Michela Quattrociocche.